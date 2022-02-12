Стоимость цены марки Brent выросла на 3%, благодаря чему был достигнут новый рекорд. В последний раз нефть продавали по 95 долларов за баррель в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению журналистов, подорожание может быть связано с возможным вторжением России в Украину, из-за чего страны экстренно закупают нефтепродукты на фоне возможных опасений дефицита товара.

"Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,03 доллара, или 3,3%, до 94,44 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,22 доллара, или 3,6 процента, до 93,10 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Оба показателя достигли пика, который в последний раз наблюдался в конце 2014 года.

"Рынок не хочет открывать короткие позиции перед выходными… если вторжение кажется неизбежным, и вы знаете, что будут ответные санкции, которые приведут к перебоям в поставках природного газа и нефти", - сказал Эндрю Липов, президент Lipow Oil Associates в Хьюстоне.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна в срочном порядке начала закупать продовольствие и нефтепродукты из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Мы подробно разбирали кампанию по нагнетанию истерии вокруг вторжения, которая к концу недели набрала мощные обороты.