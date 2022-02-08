Сегодня, 8 февраля, в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел пожар на территории нефтехимического предприятия "Карпатнефтехим".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар начался из-за возгорания пиролизной печи в одном из корпусов предприятия. Инцидент произошел в 09:45. Уже в 10:14 возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров, а в 10:51 - ликвидировано.

"Химической лабораторией объекта проведены замеры воздуха, превышение ПДК химически опасных веществ не обнаружено... Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС производится охлаждение пиролизной печи. От Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области привлечены 55 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, в середине января в в Киевской области загорелся склад с автошинами. Огонь распространился примерно на тысячу квадратных метров, при пожаре никто не пострадал.

Также сообщалось, что на мебельной фабрике в Нежине в Черниговской области произошел взрыв котла и пожар. Тогда огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.