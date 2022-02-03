Жительница Тернополя перепутала пожар с ограблением квартиры и вызвала патрульную полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, 29-летняя местная жительница Тернополя услышала странные звуки, доносившиеся из кухни, но боялась сама проверить их источник, поскольку посчитала, что в ее квартиру пробрался грабитель.

Необычный вызов патрульным поступил около 04:00 ночью на 3 февраля. В самом сообщении указывалось, что в квартире по ул. Ольховой могут находиться воры. Тернопольчанка рассказала, что проснулась от странных звуков из кухни, но из-за того, что боялась проверить, кто там, решила вызвать правоохранителей.

"Один из экипажей сразу же выехал по указанному адресу. По дороге они по телефону общались с заявительницей, которая рассказала им, что на кухне слышит какие-то шаги, но боится пойти проверить, что там. Оперативно прибыв на место происшествия, из квартиры заявительницы патрульные почувствовали запах дыма. Дверь квартиры открыл ее муж", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.

Патрульные вошли в квартиру и оценили ситуацию: как оказалось, на кухне квартиры никого не было, а на самом деле произошло возгорание бытовых отходов в мусорном ведре. Треск озадачил 29-летнюю женщину, поэтому сквозь сон ей показалось, что там кто-то есть.

Инспекторы Владимир Шманько и Николай Струхляк локализовали центр возгорания самостоятельно. Пострадавших, в том числе двух малолетних детей, прибывшие впоследствии патрульные Адамяк Степан, Наталья Сенькив и Лилия Березовская вывели во двор, где успокоили малышей и передали медикам, чтобы проверить состояние здоровья.

Инспекторы также вызвали на место происшествия сотрудников ГСЧС, которые позаботились о том, чтобы пожар не распространился дальше и не имел последствий.

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