В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили о том, что двухчасовой пожар в центральном офисе супермаркетов "АТБ" на проспекте Поля в Днепре полностью ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Сегодня, 22 января, в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажи из 9. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети "АТБ" с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

В ведомстве отчитались, что в 16:20 пожар удалось полностью ликвидировать, а также показали, что осталось от здания, которое практически полностью было в огне: облицовка фасада полностью уничтожена пожаром.

Здание на момент начала ликвидации огня. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

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