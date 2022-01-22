Сегодня, 22 января, в службу ГСЧС поступило сообщение о том, что в Харькове, где недавно горел ХНУ им. В.Н.Каразина, произошел пожар в учебном корпусе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (Харьковской юракадемии). К тушению огня вызвано 15 машин спецтехники, однако пока что здание продолжает пылать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 января в 10:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на крыше пятиэтажного корпуса здания бывшей библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, 77. К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС. В общей сложности 15 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на момент прибытия пожарных было обнаружено сильное задымление в чердачном помещении. По состоянию на 11:45 горели деревянные обрешетки под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия 5-го этажа.

Подразделениями ГСЧС продолжают тушить огонь. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время идет ликвидация пожара.

Напомним, недавно в центре Харькова у Благовещенского собора вспыхнул сильный пожар. Там горело подсобное помещение. Дым затянул проезжую часть.

Также "Страна" сообщала, что в селе Маяки в Одесской области горели пять гектаров национального парка "Нижнеднестровский".