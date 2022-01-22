В ночь на субботу, 22 января, в Николаеве произошел пожар в цокольном этаже ресторана Daily Sport, расположенном на ул. Спортивной.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

О пожаре спасателям сообщили около 02:00. Пожар распространился на цокольный и третий этажи здания. По информации спасателей, а место были направлены отделение государственной пожарно-спасательной части государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Также в ГСЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать только в 04:00. Распространение огня на 1-2 этажи не было. Сумма ущерба устанавливается, однако известно, что в результате возгорания жертв или пострадавших нет.

Напомним, в Николаеве в микрорайоне Лески на ходу загорелся новый троллейбус. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. К счастью, во время возгорания в салоне троллейбуса не было пассажиров. До приезда спасателей огонь тушил водитель.

"Страна" также писала, что в поселке городского типа под Николаевом произошел смертельный пожар. В нем погибли три человека.