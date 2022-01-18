В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека, в том числе трое детей.

Об этом сообщает в Facebook Государственная служба спасения и чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины во вторник, 18 января.

По данным спасателей, в 18:35 в ГСЧС поступила информация, что в 16:44 в с. Браница Нежинского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2017 – 2018 г.р.).

Сотрудники спасательной службы локализовали пожар на площади 56 квадратных метров, а в 18:48 пожар был ликвидирован.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и вовремя проверять исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.

В Черниговской области произошел смертельный пожар. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке в масштабном пожаре в многоэтажке погибли 19 человек, среди них 9 детей. Различные травмы получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой. Причина возгорания пока неизвестна.

Также мы писали, что в центре Харькова горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали больше ста человек.

Кроме того, мы информировали, что в Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибли четыре ребенка. Младшему не было и года.