В четверг, 20 января, в двух киевских многоэтажках произошли пожары с жертвами. В результате погибли два человека: 61-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба спасателей.

Так, на улице Деловой в Печерском районе столицы пожар возник около 16:00 на кухне в одной из квартир на пятом этаже 7-этажного жилого дома. Спасатели проникли внутрь и справились с огнем за несколько минут. Во время тушения было обнаружено тело женщины. Причины инцидента устанавливаются.

На улице Леся Курбаса в Святошинском районе произошло возгорание личных вещей в прихожей в одной из квартир на седьмом этаже в 16-этажном доме. Борясь с огнем, пожарные обнаружили в помещении мужчину, который отравился продуктами горения. Его передали медикам. Пострадавший не выжил, он умер в карете скорой медицинской помощи.

Из этого дома спасатели эвакуировали 12 человек. Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, недавно в Днепре сильнейший пожар охватил ресторан, автомойку и магазин.

Также мы писали о том, что в огне пожара в Черниговской области погибли четыре человека, среди них дети.