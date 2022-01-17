Вечером в воскресенье, 16 января, в городе Кременчуг Полтавской области на одной из заправок начался масштабный пожар. Там микроавтобус врезался в газовую емкость, в результате чего и произошло возгорание.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС.

ЧП, по данным спасателей, произошло в 22:10 на территории АЗС "Мотто". Микроавтобус в результате ДТП врезался в газовую емкость (около 5 кубических метров), в результате и транспортное средство, и сама емкость загорелись.

В ГСЧС заявили, что угрозы распространения пожара на другие емкости с горючим на автозаправке нет.

По состоянию на 23:00 к тушению газового модуля и микроавтобуса на АЗС были привлечены 28 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Напомним, "Страна" писала о том, как в октябре на трассе Киев-Харьков произошел взрыв на АЗС, огонь перешел на автомобили. После этого пожар продолжался дольше семи дней.

Также мы сообщали, что в августе под Харьковом авто на большой скорости врезалось в газовую заправку, в результате пострадал человек.

Кроме того, мы писали, что в середине июня в российском Новосибирске загорелась заправка, взрывались емкости с топливом, пострадали 6 человек.