Полиция Полтавской области задержала двух иностранцев, похитивших и насильственно удерживавших почти неделю фермера из Пирятина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в воскресенье, 9 января.

По данным правоохранителей, 55-летний мужчина ехал в гости к семье и пропал. Его зять сообщил, что 30 декабря тесть уехал из Пирятина на личном авто, но не доехал, и с ним пропала связь.

"В полицию Полтавщины 1 января 2022 около 16:00 за помощью обратился 29-летний мужчина, который сообщил, что его 55-летний тесть должен был приехать к нему в гости 31 декабря 2021 года, но так и не доехал. Заявитель также отметил, что с тестем внезапно исчезла телефонная связь и место его нахождения родственникам неизвестно", – сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители приступила к поиску. Выяснилось, что 30 декабря 2021 года 55-летний предприниматель выехал из дома в Пирятине на собственном автомобиле Subaru Forester в направлении Киева.

"Мы обнаружили автомобиль без вести пропавшего жителя Пирятина у одной из многоэтажек в городе Украинка, Киевской области.

Во время проведения обыска транспортного средства следователям полиции были изъяты документы, принадлежащие пропавшему мужчине и вещественные доказательства, свидетельствовавшие о вероятности его похищения. В дальнейшем мы получили оперативную информацию, из которой стало понятно, что разыскиваемого незаконно удерживают в одном из домов Киева", – сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

С целью освобождения мужчины была проведена спецоперация. Предпринимателя освободили, а причастных к его похищению задержали.

Выяснилось, что мужчину похитили и, применяя силу, требовали от него деньги, а также чтобы он отдал свой бизнес и недвижимое имущество.

Двоих иностранцев 1995 и 1986 годов рождения задержали. В полиции не сообщают, гражданами какой страны они являются. Им сообщили о подозрениях в совершении преступлений.

В настоящее время решается вопрос об избрании для задержанных соответствующих мер пресечения. Похитителям грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также проверяют причастность к совершению этого преступления других лиц.

Двое иностранцев почти неделю удерживали похищенного ими фермера. Источник: полиция Полтавской области

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, разыскиваемого за похищение человека, вымогательство и грабеж. Он вместе с подельником силой вывез потерпевшего в одну из деревень в Киевской области и содержал в арендованном доме, чтобы завладеть криптовалютой.

Также мы писали, что в Киеве иностранцы избили и похитили мужчину из-за долга по ремонту квартиры.