В Полтавской области 18-летняя девушка организовала свое фиктивное похищение, чтобы получить от родителей выкуп и уехать в Россию к парню, с которым познакомилась в Интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области в понедельник, 6 декабря.

39-летняя жительница Великосорочинской территориальной общины сообщила в полицию о пропаже 18-летней дочери 4 декабря.

По словам женщины, девушка около 16 часов пошла в магазин и не вернулась, после чего через социальные сети стали поступать голосовые сообщения о похищении с требованием выкупа.

"Злоумышленники" указали банковский счет, куда родители должны были перевести деньги. К поискам пропавшей приступили оперативные подразделения Миргорода, работники уголовного розыска областного Главка, киберполиция Полтавщины и другие службы.

Ориентировку на девушку также передали оперативным подразделениям соседних областей, откуда и получили положительный результат.

"Во время общения с полицейскими 18-летняя жительница Полтавщины объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в российский город Ставрополь, потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть Интернет. Также девушка объяснила, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама, потому что знала, что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. Да и денег для переезда в соседнюю страну у нее не было", - рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Беглянку нашли около часу ночи, 5 декабря, на автодороге "Харьков-Щербаковка" (Дергачевский район), на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве поймали банду, которая переправляла через границу Украины иностранцев, заключая фиктивные браки.

Также мы писали, что во Львове, преступники похитили 19-летнюю девушку и требовали у ее отца выкуп в два миллиона евро. Пока пострадавшая была у злоумышленников, они угрожали родителям ее убийством в случае отказа предоставить немаленькую сумму.