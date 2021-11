В США полиция штата Кентукки задержала 61-летнего Джеймса Херберта Брика, которого подозревают в похищении 16-летней девушки из Северной Каролины.

ОБ этом сообщает NBC News.

Официально имя девушки не раскрывается, однако известно, что она пропала 2 ноября. Спустя два дня в службу спасения 911 поступил звонок от прохожего - он случайно заметил девушку на заднем сиденье серебристой "Тойоты". В тот момент девушка просила о помощи жестами, ставшими популярными в тиктоке.

Она показывала ладонь, а затем сгибала большой палец и сжимала ее в кулак. Этот жест придумал Канадский женский фондом - он означает, что человеку необходима помощь или он подвергается домашнему насилию.

С началом пандемии коронавируса его начали пропагандировать, в том числе через приложение тикток, из-за рисков увеличения случаев домашнего насилия.

После задержания Брика девушка призналась, что тот похитил ее и провез на машине через штаты Северная Каролина, Теннесси, Кентукки и Огайо.

Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, а также хранении детской порнографии. В его смартфоне нашли снимки "несовершеннолетней в сексуальной манере".

A hand gesture that went viral on TikTok after the murder of Sarah Everard has helped save a missing 16 y/o in the US



The teenager was spotted in a car placing her thumb over her palm and closing her fist.



The signal discretely warns of domestic violence. pic.twitter.com/dqsOLON8f5