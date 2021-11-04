В Киеве полицейские при помощи спасателей ГСЧС освободили девушку из квартиры 61-летнего мужчины, который заманил ее и насильно удерживал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в четверг, 4 ноября.

В пресс-службе полиции рассказали, что на спецлинию 102 поступило сообщение от девушки о том, что неизвестный насильно удерживает ее в квартире многоэтажки на улице Милославской. Оперативный дежурный немедленно направил по указанному адресу наряды патрульной полиции, следственно-оперативную группу и работников ГСЧС.

Прибывшие на место патрульные пытались уговорить владельца квартиры, чтобы он добровольно открыл им дверь, но безрезультатно.

При помощи спасателей ГСЧС правоохранители освободили девушку, а следователи возбудили уголовное производство по факту незаконного лишения свободы.

"В ванной комнате находилась 20-летняя потерпевшая. Она рассказала, что мужчина подошел к ней на улице и попросил помочь ему занести домой сумку, на что она согласилась. Зайдя в дом, 61-летний киевлянин затолкал ее в комнату и закрыл входную дверь. Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила по телефону на спецлинию 102", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители задержали злоумышленника. Подозреваемый не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка и находился в состоянии опьянения.

Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения - незаконного лишения свободы или похищения человека.

Суд решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Полиция освободила насильно удерживаемую в квартире девушку. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, разыскиваемого за похищение человека, вымогательство и грабеж. Он вместе с подельником силой вывез потерпевшего в одну из деревень в Киевской области и содержал в арендованном доме, чтобы завладеть криптовалютой.

Также мы писали, что троих сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранца с целью завладения его средствами. Правоохранители требовали у него 200 тысяч долларов. Задержанный ими гражданин другого государства работал в IT-сфере и якобы был объявлен в розыск в России.