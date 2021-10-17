В субботу, 16 октября, в столице Гаити Порт-о-Пренсе банда похитила 17 христианских миссионеров и членов их семей, включая детей. Все они граждане США, передает The New York Times.

Так, местные чиновники рассказали, что миссионеров похитили из автобуса, следовавшем в аэропорт. Там они должны были высадить некоторых членов группы, после чего продолжить свой путь в пункт назначения в Гаити.

На данный момент реакции от Государственного департамента США нет.

Известно, что похищение американских миссионеров произошло через день после того, как Совбез ООН продлил свою миссию на Гаити.

Напомним, после масштабного землетрясения, которое произошло в Гаити, жители страны вышли на акции протеста с требованиями предоставить им продовольствие и медикаменты.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на Гаити погибли более 1 400 человек, после этого на страну начал надвигаться тропический шторм Грейс.

Также мы писали о том, что количество раненых в результате землетрясения в Гаити достигло 6 000 человек. Спустя время США отправили туда медицинскую помощь и соответствующее оборудование.