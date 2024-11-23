Совершить мощный прорыв на фронте россияне смогут после 2027 года

Об этом заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью украинским изданиям.

Он считает, что к этому времени им удастся накопить достаточное количество ресурсов и "технологических материалов".

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнётся процесс накопления технологических материалов, то возможность активно наступать возобновится. По моим подсчетам, это произойдёт после 2027 года", – заявил экс-главком.

По словам Залужного, к тому времени РФ откажется от "агрессивного преодоления территории" и будет использовать тактику измора.

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов, ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", - сказал Залужный.

Также, по словам экс-военкома, Европа не готова к войне на истощение с Россией.

Он напомнил, что в октябре Украину атаковало около двух тысяч воздушных целей, "и тенденция будет двигаться к тому, что это число будет увеличиваться".

"Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни европейские страны не будут готовы. Несмотря на то, что имеется достаточное количество самолетов F-16, которые обладают отличными возможностями ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2-3 месяца", - заявил Залужный.

Он также говорит, что у западных стран не хватит средств, чтобы сбивать тысячи авиабомб.

"Существует ли сегодня в одной европейской стране или в Великобритании хотя бы 5000 ракет для систем Patriot, чтобы сбивать управляемые авиабомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблематично", - добавил экс-главком.

Ранее Залужный объявил о начале третьей мировой войны.

Бывший главком ВСУ связал это с привлечением к российско-украинскому конфликту военных из КНДР, а также с помощью, которую, по словам посла, оказывают Москве Тегеран и Пекин.

Напомним, Залужный посоветовал украинским военным не бояться смерти, поскольку война "почти не оставляет шансов на выживание".