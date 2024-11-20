Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне дипломат Валерий Залужный посетил в Великобритании полигон, на котором тренируются украинские военные. Он посоветовал им "не бояться смерти" и добавил, что шансов на выживание у них практически нет.

Об этом пишет газета The Times.

"У нас только одна Украина. Никто не будет ее защищать, кроме нас. Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его прежде, чем он попытается убить вас или вашего товарища. Пожалуйста, научитесь этому здесь. Любите друг друга. И помните об Украине", - сказал экс-главком, стоя над окопами учебной базы в Восточной Англии.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на передовой в составе ВСУ сейчас воюют примерно 25% добровольцев и 75% принудительно мобилизованных. При этом людей сильно не хватает, как и оружия. Издание описывает настроения в армии как "отчаянные".

Также Bloomberg рассказало, что резко сокращаются пожертвования на армию.

Недавно глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте. Он добавил, что люди никогда этого не осознают, а вот ТЦК помогают им в этом.

Что касается пожертвований, то известные фонды жалуются, что украинцы в разы меньше стали донатить на ВСУ.