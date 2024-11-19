Глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявил о том, что "уклонистов нужно вылавливать".

Об этом украинский деятель заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Говорит великий Львов".

"В ВСУ они поймут, что именно об этом они мечтали всю жизнь", – добавил Корчинский.

Напомним, Корчинский только в январе нынешнего года вышел из мобилизационного возраста, но, как сообщил бывший советник Банковой Алексей Арестович, в ВСУ так и не был. Как и его сын мобилизационного возраста, работающий в охране отца.

Ранее Корчинский заявил, что умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте. По его словам, мобилизуя украинцев, ТЦК "помогает им это понять".

Также Корчинский говорил, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина окажется "на грани уничтожения".

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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