Глава патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачёва (3-я штурмовая бригада ВСУ) призвала украинцев, не желающих воевать, отказаться от паспорта Украины.

Заявление Толкачёвой опубликовали телеграм-каналы.

"Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства или стать на защиту Родины", - сказала она.

Отметим, что подать заявление об отказе от украинского гражданства можно только в украинское консульство - то есть нужно находиться за границей.

При этом большинству украинских мужчин выезд за рубеж во время военного положения запрещён.

Напомним, сотни тысяч украинцев уже подали заявления об отказе от гражданства.

Как заявили в Верховной Раде, причиной тому стал отказ посольств по приказу Министерства иностранных дел Украины предоставлять консульские услуги военнообязанным мужчинам.

Ранее Марьяна Безуглая посоветовала украинцам оставаться за границей.

"Если вы не видите себя украинцем, сдавайте паспорт и идите, оставайтесь за границей", – заявила нардеп.

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