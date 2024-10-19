Ветеран "Азова" Анатолий с позывным "Буйвол". Кадр из видео

Быть военным в Украине — это "билет в один конец".

Об этом заявил ветеран "Азова" Анатолий с позывным "Буйвол". 

"Из армии можно выбраться: первый — на костылях, второй — смерть, и третий — не существует", - заявил бывший боец, который на войне лишился ноги.

Накануне Алексей Арестович предрёк тяжелые последствия для украинского фронта в ближайшие месяцы. 

Ранее в "Азове" раскритиковали передачу западных вооружений новым бригадам со старыми командирами. 

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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