Война в Украине будет долгой. Об этом заявил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко в Фейсбуке.

Он считает, что многие украинцы ждут, что война "вот-вот закончится сама по себе" и "каменеют от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие".

"Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны - активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас", - заявил "Редис".

Также он уверен, что мужчины должны сделать осознанный выбор и вступить в ряды ВСУ.

"Те, кто до сих пор не задействованы на службе в Силах обороны Украины, должны сделать сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, который работает на поддержку обороноспособности страны", - добавил "Редис"

"Эта война надолго. Она может длиться годами", - заявил "Редис".

Ранее писали почему на Западе и в Киеве заговорили об угрозе "поражения Украины". Особенно в последние недели не проходит и дня, чтобы западные СМИ не писали об ухудшении ситуации на фронте и об угрозе поражения Украины в войне.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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