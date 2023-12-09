"Если другие ослабнут". Германия должна готовиться к усилению помощи Украине - Шольц
Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на партийной конференции в Берлине, передаёт немецкое издание NTV.
По мнению издания, канцлер таким образом намекнул на неясную политическую ситуацию в США, где нет определённости с дальнейшей помощью Украине.
Шольц также снова заявил, что война в Украине будет идти ещё долго.
"Эта война, вероятно, ещё не скоро закончится, поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо, в течение длительного времени", - добавил канцлер ФРГ.
Шольц также напомнил, что у войны в Украине "были последствия, которые коснулись и нас", имея в виду повышение цен на энергоносители. Канцлер признал это "серьёзной финансовой проблемой" для Германии.
Ранее Олаф Шольц призвал немцев готовиться к затяжной войне с РФ.
"Нам следует быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться очень долго", - заявил Шольц.
При этом он считает, что конфликт с Украиной уже длится дольше, чем на это рассчитывал Путин.
Канцлер также призвал немецкие компании активнее нанимать на работу украинцев, которых назвал "человеческими мостами".