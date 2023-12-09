Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на партийной конференции в Берлине, передаёт немецкое издание NTV.

По мнению издания, канцлер таким образом намекнул на неясную политическую ситуацию в США, где нет определённости с дальнейшей помощью Украине.

Шольц также снова заявил, что война в Украине будет идти ещё долго.

"Эта война, вероятно, ещё не скоро закончится, поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо, в течение длительного времени", - добавил канцлер ФРГ.

Шольц также напомнил, что у войны в Украине "были последствия, которые коснулись и нас", имея в виду повышение цен на энергоносители. Канцлер признал это "серьёзной финансовой проблемой" для Германии.

Ранее Олаф Шольц призвал немцев готовиться к затяжной войне с РФ.

"Нам следует быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться очень долго", - заявил Шольц.

При этом он считает, что конфликт с Украиной уже длится дольше, чем на это рассчитывал Путин.

Канцлер также призвал немецкие компании активнее нанимать на работу украинцев, которых назвал "человеческими мостами".