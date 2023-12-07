Работой канцлера Германии Олафа Шольца удовлетворены лишь 20% немцев.

Об этом пишет АRD–Deutschland, которая провела опрос.

Телерадиоконсорциум отмечает, что это является самым низким показателем для канцлеров с 1997 года.

При этом в способность Олафа Шольца снова стать канцлером верят 27% опрошенных.

Ранее мы писали о том, что результаты опроса показали, что большинство немцев считают канцлера ФРГ Шольца слабым руководителем.

Также мы писали о том, что Шольца освистали противники поставок оружия Украине. Он ответил, что "Путин убил детей и стариков".

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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