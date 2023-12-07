В четверг, 7 декабря, в Украине идет 652-й день войны с Россией.

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7 декабря

8.15 Сегодня ночью были попадания "Шахедов" по Измаильскому району. Атака шла почти два часа и была направлена на припортовую инфраструктуру.

"Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб. На месте произошел пожар", - заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

7.50 Воздушные силы вслед за Генштабом тоже сообщают о том, что ВСУ сбили 15 из 18 российских дронов. Основными направлениями ударов беспилотников были Одесская и Хмельницкая области.

7.48 Минобороны Украины просит у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, пишет Reuters со ссылкой на документы.

7.44 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

По сообщению ведомства, с начала текущих суток россияне атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 15 ударных БПЛА.