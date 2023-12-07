В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт будут выдавать гражданство Германии только тем, кто письменно подтвердит, что признаёт право Израиля на существование.

Об этом сообщило местное МВД, передает DW.

Также в письменном документе претендента на гражданство должно быть указано, что его получатель "осуждает любые усилия, направленные против существования государства Израиль".

В МВД будут обращать внимание, "есть ли признаки антисемитских настроений" у заявителя, отметила глава земельного МВД Тамара Цишанг.

"В предоставлении гражданства будет отказано, если претенденты на него будут совершать действия, противоречащие свободному демократическому порядку, включая правонарушения на почве антисемитизма", - говорится в сообщении.

Вскоре после начала войны Израиля с ХАМАС сообщалось, что в Германии хотят запретить выдачу немецких паспортов антисемитам. Незадолго до этого заявления в Бундестаге также предложили, чтобы желающие получить гражданство Германии подписывали заявление о том, что они признают право Израиля на существование.

Между тем в ФРГ наблюдается всплеск антисемитизма. Как мы писали, полиция Берлина борется с антиизраильскими надписями, заполонившими стены зданий и асфальт столицы ФРГ.

"Ненависть к Израилю и евреям стала консенсусом в арабских кварталах Берлина. Этот ужасный тренд хорошо известен, но политики праздно наблюдают за ним", — писал журналист Bild Гуннар Шупелиус.