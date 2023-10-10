В Берлине ученик и учитель гимназии подрались из-за войны в Израиле.

Об этом сообщает немецкая газета BILD.

14-летний юноша пришел в гимназию с флагом Палестины, развернул его на школьном дворе и кричал: "Аллах акбар!"

Завязался спор с другими учениками, на шум пришел 61-летний учитель и попытался отобрать у подростка флаг. Парень сопротивлялся, а несколько товарищей встали на его защиту. Они повалили педагога и несколько раз ударили ногами.

Полиция проводит расследование драки.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по лагерю беженцев в секторе Газа. Погибли не меньше 50 человек.

Выжившая после бойни на фестивале в Израиле рассказала о своем спасении. "Шли от дерева к дереву и стреляли".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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