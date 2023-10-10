Подрались из-за войны в Израиле. В Берлине произошла потасовка между учеником и учителем
В Берлине ученик и учитель гимназии подрались из-за войны в Израиле.
Об этом сообщает немецкая газета BILD.
14-летний юноша пришел в гимназию с флагом Палестины, развернул его на школьном дворе и кричал: "Аллах акбар!"
Завязался спор с другими учениками, на шум пришел 61-летний учитель и попытался отобрать у подростка флаг. Парень сопротивлялся, а несколько товарищей встали на его защиту. Они повалили педагога и несколько раз ударили ногами.
Полиция проводит расследование драки.
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