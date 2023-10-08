Около 750 израильтян, по неофициальным данным, пропали без вести после атаки ХАМАС 7 октября.

Об это сообщает Jerusalem Post.

По последним данным, более 300 жителей Израиля погибли, ранено более 1800 человек.

Радиостанция Израиля Kan Bet сообщает, что у властей нет официального списка пропавших без вести, большинство из них были посетителями музыкального фестиваля возле поселка Нирим, находящегося у границы с сектором Газа.

Ранее сообщалось, что из-за вторжения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 300 человек.

Также мы писали о том, что израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за свое вторжение. Сегодняшним вторжением палестинцев на территорию Израиля открылись "врата ада".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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