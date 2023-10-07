Байден выступил с заявлением по ситуации в Израиле. Основные тезисы
Соединённые Штаты Америки заявили о поддержке Израиля в связи с нападением ХАМАС.
Об этом сказал президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.
Основные тезисы из заявлений американского президента:
- "США поддерживают Израиль. Мы никогда не откажем им в поддержке. Поддержка безопасности Израиля со стороны моей администрации является твёрдой и непоколебимой".
- "Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя".
- Байден заявил, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, другими странами Ближнего Востока, ЕС и палестинской администрацией.
Позже это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин в официальном заявлении Пентагона.
Так, в ближайшие дни американские ведомства обеспечат Израиль "всем необходимым для обороны и защиты своих граждан".
Напомним, Израиль является официальным военным союзником США на Ближнем Востоке. При этом в случае конфликтов, Вашингтон не имеет обязательств вступать в войну на стороне Израиля.
Аналогичную модель гарантий безопасности Запад обсуждает в отношении Украины.
Ранее израильский военный предупредил, что ХАМАС заплатит за своё вторжение.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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