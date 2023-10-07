Израильский военный заявил, что с сегодняшним вторжением палестинцев на территорию Израиля открылись "врата ада".

Видео с данными словами распространяют телеграм-каналы.

"Хочу сказать одно: ХАМАС открыл врата ада в секторе Газа. ХАМАС принял решение и будет нести ответственность, и заплатит за свои действия", - говорит человек в военной форме на видео.

Вместе с этим министр обороны Израиля Йоав Галант тоже сделал заявление.

"То, что было раньше, не повторится никогда. Мы изменим ситуацию в Газе на 50 лет вперёд. Я был командующим Южным округом в армии, мы ломали хребет ХАМАС, пока политики не остановили нас. Этого больше не произойдёт никогда", - сказал Галант.

Ранее мы публиковали видео, как палестинцы ударили ракетами по центральной части Израиля и последствия обстрела в Тель-Авиве.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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