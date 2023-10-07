В Израиле заявили о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, предписывающий электрической корпорации прекратить поставки электроэнергии в сектор Газа.
Об этом израильский министр сообщил в соцсети X (ранее Twitter).
"Я подписал приказ, предписывающий электрической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было раньше, уже не будет", - написал Кац.
"То есть Израиль фактически вводит энергоблокаду сектора Газа", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
Ранее в армии Израиля пообещали ликвидировать всех террористов уже к концу дня.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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