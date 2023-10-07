Одной из целей вторжения ХАМАС в Израиль является захват заложников.

Об этом сообщил пресс-секретарь палестинской группировки "Исламский джихад" Давуд Шихаб.

По его словам, этим преследуется две цели - обмен на находящихся в тюрьмах Израиля палестинцев и предотвращение наземной операции Израиля в секторе Газа.

"Все пленники в руках организаций сопротивления будут удерживаться до освобождения всех наших заключенных из израильских тюрем", - заявил Шихаб.

Он также добавил, что ранее израильтяне задерживали палестинских женщин и детей, поэтому "нас не волнует, что среди плененных израильтян есть женщины и дети".

"Силы сопротивления рассмотрели все возможные варианты действий Израиля, включая наземные операции. Израильтяне знают, что за каждый шаг придётся заплатить", - сказал Шихаб.

На публикуемых в сети видео видно, что в заложники берут, в том числе, детей.

Ранее в ХАМАС уже делали заявление о своём вторжении в Израиль.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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