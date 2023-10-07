Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

Офис главы отмечает, что введение режима ЧП даст полиции дополнительные полномочия. Принято решение о призыве добровольцев-полицейских.

Карта боев и захваченных боевиками ХАМАС территория на юге Израиля около Сектора Газа. Армия Израиля пока не взяла под контроль ни один из атакованных боевиками населенных пунктов.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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