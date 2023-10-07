Жители Израиля публикуют у себя в социальных сетях видео происходящего в их городах.

"На моей улице стреляют, очень страшно. Хорошо, что есть мамад (убежище — Ред.), но очень страшно с двумя маленькими детьми, которые тоже перепуганы", — пишут жители города Офаким.

"В дом попало, и ни скорых, никого нет. Люди там живые или нет", — комментируют происходящее в Ашкелоне.

Жители Израиля возмущаются медлительности своих властей. На сообщение о том, что кабинет безопасности соберется в 13:00 в Кирье в Тель-Авиве, жительница Израиля отреагировала так: "Чай не забудьте попить, не торопитесь!"

"Позор армии и правительству в целом. Если никто не уйдет в отставку, то просто замечательно", — пишут израильтяне.

"Полагаю, правительство сейчас тренируется фигурно разводить руками и прицельно тыкать пальцем", - отмечают граждане.

"Вся политическая военная, разведывательная верхушки должны уйти. Проблема что их "среднее звено" уже тоже отравленно и некому это перестраивать. Но я знаю, что есть и там честные и професиональные люди - но вопрос смогут ли они прийти к правленую. Обычно ничтожество заменяется на другое ничтожество", —пишут жители Израиля.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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