Боевики ХАМАС вошли в город Ашкелон. Ранее их видели в Сдерот.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Ашкелон находится на берегу Средиземного моря в семи километрах от сектора Газа. Жители выкладывают видео, как в субботу утром исламисты патрулируют с автоматами площадь в центре города.

"Раньше такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было. Террористы захватили центр израильского города Ашкелон (7 км к северу от Газа) после прорыва из сектора. Сдерот также, судя по всему, частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну", - пишет военный аналитик издания Юлиан Рёпке.

Ранее Израиль объявил широкомасштабный сбор резервистов и заявил о готовности к войне. Издание сообщает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила "состояние готовности к войне" на фоне вероятного проникновения боевиков ХАМАС в страну и ракетных обстрелов.

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