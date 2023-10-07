Армия Израиля заявила о "готовности к войне" и объявила широкомасштабный сбор резервистов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Издание сообщает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила "состояние готовности к войне" на фоне вероятного проникновения боевиков ХАМАС в страну и ракетных обстрелов.

Известно, что идут уличные бои на юге Израиля (в частности, в городе Сдерот), есть данные о погибших израильских военных, а также взятых в плен. Израильская авиация начала удары по сектору Газа.

Тем временем в ХАМАС заявили о начале "великой революции" и призвали арабов, живущих в Израиле и вокруг него, к ней присоединиться.

Боевые действия начались в 50-ю годовщину начала масштабной арабо-израильской войны, известной как конфликт "Судного дня". Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.

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