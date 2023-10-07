Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает Aljazeera.

Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив. Есть погибшие и пострадавшие. Также в страну проникло неизвестное число боевиков. В некоторых городах идут уличные бои с ними .

Власти просят граждан не покидать укрытий и безопасных мест, для пострадавших от бомбежек развернуты временные убежища.

Правительство обвинило в нападении группировку ХАМАС.

К слову, сегодня исполняется ровно 50 лет с начала "войны Судного дня", в которой коалиция арабских стран проиграла Израилю.

По информации Тhe Time of Israel, Израиль при помощи Египта договорился с сектором Газа о прекращении огня.

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