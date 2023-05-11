Из сектора Газа по Израилю за минувшие сутки было выпущено 469 ракет. Система противовоздушной обороны "Железный купол" смогла перехватить 153 из них, а ВВС Израиля нанесли удары в ответ.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В Израиле в результате обстрела пострадали дома, здания и автомобили в южных городах Сдероте, Ашкелоне, Нетивоте и других.

По данным израильской армии, 333 ракеты достигли территории страны, 107 упали на территории сектора Газы.

Информации о пострадавших не поступало, хотя несколько человек обратились за медицинской помощью.

В ответ этой ночью израильские военные атаковали 133 цели в районе Хан-Юнис в секторе Газы, где находился пост боевиков "Исламского джихада" в районе Хамад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что страна не снижает интенсивности своих наступательных действий против террористов, базирующихся в Газе, и отверг заявления о необходимости соблюдения достигнутого соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто через посредничество Египта.

Он подчеркнул, что Израиль все еще находится "в разгаре битвы" и что ЦАХАЛ нанес террористам "Исламского джихада" "самый сильный удар", который они когда-либо испытывали.

Позже израильские военные заявили, что авиаударами ликвидировали командующего ракетными войсками "Исламского джихада" Али Гали.

Напомним, что предыдущий обмен ударами между Израилем и сектором Газа произошел в начале мая.