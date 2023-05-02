Разведка Турции в ходе спецоперации ликвидировала лидера террористической группировки Исламского государства ("ИГИЛ") Абу Хусейна Аль-Курейши в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter-аккаунте.

"Национальная разведка Турции долго следила за лидером "ИГИЛ" Абу Хусейном Аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка", - говорится в сообщении Эрдогана.

Как пишут СМИ, Абу аль-Хусейн аль-Курайши был убит в сирийской провинции Алеппо. Он жил там на частной вилле. Его ликвидация произошла во время боя с силовиками, который длился четыре часа.

Аль-Курайши - четвертый лидер террористической группировки "ИГИЛ" с 2014 года. Его предшественников тоже ликвидировали во время спецопераций.

Ранее сообщали, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв смертника возле российского посольства в Кабуле.

Также мы писали, что в 2021 году СБУ заявила о ликвидации центра террористической организации ИГИЛ в Киеве. В спецслужбе заявляли о причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока.