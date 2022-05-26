Полицейские Стамбула задержали нового главу ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Курейши. "В ходе операции, проводившейся в обстановке строжайшей секретности, были получены важные сведения об организации", - передает турецкий телеканал Oda Tv.

Турецкая полиция узнала, что новый лидер ИГИЛ Абу Хасан аль-Куреши находится в Стамбуле. За домом, в котором находился главарь ИГИЛ, следили несколько дней. Операцией лично руководил начальник стамбульской полиции.

Лидера ИГИЛ задержали без единого выстрела. Президент Эрдоган, как сообщает канал, объявит о подробностях операции в ближайшие дни.

Пока власти Турции официально эту информацию не подтверждали.

Напомним, Абу аль-Хасан аль-Курейши - лидер "Исламского государства", назначенный после смерти Абу аль-Хасана аль-Мухаджира 27 октября 2019 года. Это выходец из Ирака. В прошлом - член ряда радикальных группировок. Его настоящее имя - Джума Авад аль-Бадри.

Как писала "Страна", 18 апреля в Турции прогремел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ сообщали о 10 раненых.

Также у президента Турции Реджепа Эрдогана заявляли, что из-за вторжения РФ в Украину мир вошел в период новой холодной войны. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, ООН сейчас не способна решать мировые конфликты. Министр считает, что ООН нужна реформа, чтобы эта организация смогла справляться с задачами, поставленными перед ней при ее создании. А сейчас она совершенно не способна решать какие-либо конфликты или вопросы, которые возникают в мире.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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