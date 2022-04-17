Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ООН сейчас не способна решать мировые конфликты.

Об этом чиновник сказал 17 апреля, выступая в Синопе.

Министр считает, что ООН нужна реформа, чтобы эта организация смогла справляться с задачами, поставленными перед ней при ее создании. А сейчас она совершенно не способна решать какие-либо конфликты или вопросы, которые возникают в мире.

"Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы. Мы видим это на примере Украины, видели это на примере пандемии коронавируса. Необходимы реформы, но Турция не будет сидеть сложа руки, ждать, когда они произойдут", - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Турцию принимают в качестве посредника как Москва, так и Киев, поскольку позиция Анкары основана на взвешенном подходе и справедливости.

Напомним, Турция выступает посредником в переговорах между Россией и Украиной и надеется на то, что конфликт сможет решиться дипломатическим путем.

Также "Страна" сообщала, что в начале апреля Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и призвал устранить Россию из организации либо распустить ее.