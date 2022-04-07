Турция не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшее время. Обе стороны верят в свой военный успех и готовятся к битве за Донбасс.

Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин, пишет Financial Times.

По его словам, в ближайшие "пару дней или даже неделю" вряд ли будет существенный прогресс в переговорах по трем причинам:

отсутствие консенсуса России и Украины по основным пунктам переговоров;

отсутствие чёткого понимания кто и какие гарантии безопасности может предоставить Украине (это ключевой пункт возможных договорённостей - в обмен на нейтральный статус, который требует Россия),

главное: ни одна из сторон не считает, что она движется к поражению (или, как минимум, к тупику) в войне, а потому никто и не идёт на серьёзные уступки.

Поэтому дальнейший ход переговоров зависит от того, как развернутся в ближайшие недели боевые действия на фронте, где Россия сейчас попытается активизировать наступательные операции на Донбассе и, возможно, на юге и вокруг Харькова.

Также представитель Эрдогана говорит, что посредничеству Турции в прекращении огня препятствуют растущие сообщения о зверствах российских войск в Украине. По его словам, новости из Бучи и Бородянки повлияли на готовность Украины продолжать переговоры.

Хотя ранее Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с РФ, хотя делать это после Бучи очень сложно.

Напомним, на днях Лавров заявил, что на переговорах Киева и Москвы забрезжил неяркий свет.

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