Президент Владимир Зеленский снова повторил свою мысль, что вести переговоры с Россией после зверств россиян в Буче будет сложно, но другого выбора нет. А вот их встреча с Владимиром Путиным может так и не состояться.

Об этом он заявил во время интервью, которое транслировалась 5 апреля в эфире единого телемарафона.

"Все мы будем воспринимать даже возможность переговоров, а не их содержание, как вызов. Прежде всего свой, внутренний. Потом, когда берешь себя в руки, понимаешь, что нет другого выбора. Тогда будет другой вызов. Вызов внутри страны, потому что все понимают, что тому, что они сделали - прощения нет. Так как мы коммуницируем публично и не хотим врать. Каждая такая трагедия, каждая такая Буча, будет бить по рукам в вопросах тех или иных переговоров. Нужно все равно искать возможности насчет таких шагов", - сказал он.

По его словам, просто сказать "давайте не будем ни о чем говорить" - это самая легкая позиция.

"Самое сложное - говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", - заявил он.

Также он допустил, что встречи между ним и Путиным не будет.

Отметим, что и последние сигналы из России свидетельствуют, что они пока не готовы к переговорам Путина и Зеленского. Об этом, в частности, говорит Владимир Мединский.

Тем временем Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с Россией.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.