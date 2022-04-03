Встреча президентов Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, может не состояться в ближайшее время.

Об этом заявил представитель переговорной группы РФ Владимир Мединский в ответ на заявления своего украинского коллеги Давида Арахамии.

"Арахамия сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины", - сказал Мединский.

По словам Мединского, эти пункты обсудили в Стамбуле и именно этого якобы добивалась Россия с 2014 года. Представитель переговорной группы РФ добавил, что понимает, если "Арахамия обращается к своей аудитории, и он называет все это украинской позицией, то нам не жалко". Позиция России по Крыму при этом не изменилась. Кроме того, сторона РФ пока что не видит предпосылок для встречи Зеленского и Путина, о чем ранее заявлял Арахамия.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах, к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - добавил Мединский.

Также он не понял, о каких договоренностях по "военным службам Украины" идет речь. По словам представителя РФ, дальнейшая работа по тексту украино-российского договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник, 4 апреля. Детали соглашения обсуждали 1 и 2 апреля, завтра в дистанционном формате процедура продолжится.

Напомним, глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что Россия в целом готова принять условия предложенного Украиной договора.

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