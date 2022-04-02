Глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что решать о вступлении страны в НАТО будут граждане на референдуме. И если украинцы поддержат вступление в альянс - начнется новый раунд переговоров с Россией.

Об этом политик заявил во время телемарафона.

"Если будет подписан такой договор, и мы будем понимать, что Украина максимально защищена, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса", - сказал Арахамия.

По словам главы переговорной группы, принять решение предстоит народу, а не политикам. Также он добавил, что российская сторона поначалу очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии согласилась, что это единственный выход из ситуации.

"Если народ не выберет такой путь, тогда это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы. И тогда мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем", - пояснил нардеп.

Арахамия напомнил, что, согласно законодательству, проведение всеукраинского референдума невозможно при военном и чрезвычайном положении.

Как писала "Страна" политик заявлял, что РФ устно согласилась с предложениями Украины и что дата встречи Зеленского и Путина пока не определена.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.