Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российско-оккупационные войска будут бить ракетами по территории Украины до последнего дня войны. Об этом он сообщил во время своего выступления на телемарафоне.

"Они будут бить ракетами долго, я думаю, что почти до последнего дня конфликта, потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования. И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины. Также у них много баллистических ракет типа "Искандер", - сказал он.

Кроме того, он прогнозирует выход украинской армии на границу с Беларусью в ближайшие два дня.

"У них была задумка оставить определенные силы, чтобы сдерживать наши войска возле Киева и не давать перебрасывать их на помощь нашим войска в другие районы, прежде всего на востоке. Но и это не получилось, потому что отступление - это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением", - сказал Арестович.

По его словам, противник вышел с Чернобыльской АЭС, а в направлении Броваров отступил в Сумскую область.

"Я думаю, что наши войска еще сегодня-завтра пройдут туда (на север - Ред.) и можно будет говорить, что будет освобождена территория Киевской области до белорусской границы", - сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.