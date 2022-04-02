В Киеве с момента начала войны пострадало 144 жилых дома. Также под обстрелы попало 44 школы и 27 детских садов. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

В КГГА добавили, что в столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

"Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/КМДА

Ранее мы писали, что в Киевской областной военной администрации заявили, что освобождены Бородянка, Буча и Гостомель.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.