Киевская областная военная администрация опубликовала карты ситуации по Киевской области на 1 апреля.

Если на карте за 31 марта агломерация вокруг Бучи еще занята противником, то на свежей карте Бородянка, Буча и Гостомель даются как освобожденные. А вот Дымер и Иванков - как города, в которых велись бои.

Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов обрисовал положение дел к текущему моменту.

По его словам, ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой. В ходе агрессии противник ни на одном стратегическом направлении не достиг своей цели. Потерпел значительные потери и не может проводить наступление одновременно во всех направлениях.

Изменив приоритеты и оценив боеспособность своих войск и готовность Киева к обороне, противник осуществляет перегруппировку своих войск на Донецкое направление. В настоящее время противник увел от столицы около 20% своих подразделений. Поэтому большая часть его подразделений остается под Киевом.

"Но он не просто отходит, а отступает под давлением наших войск и несет значительные потери.

При этом противник продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Потому опасность для населения остается", - сообщил Жирнов.

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Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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