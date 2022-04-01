Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев не впадать в эйфорию от того, что российские войска отступают на отдельных направлениях. Он уверен, что армия РФ переформатируется для нанесения новых ударов.

Об этом он заявил в эфире единого телемарафона.

Данилов считает, что Путин попытается одержать где-либо победу до 9 мая, чтоб "провести парад победы". Секретарь СНБО предупредил, что впереди ещё много боев и "расслабляться я никому не советую".

"Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он только переформатирует свои войска, чтобы продолжать наносить удары по нашей стране. И я бы хотел бы обратиться ко всем - не радоваться, что кто-то их добровольно покидает. Это работа нашей армии, наших ВСУ", - заявил Данилов.

Напомним, что сегодняшней вечерней сводки Генштаба ВСУ подтверждалось, что продолжается отвод российских войск из-под Киева.

"Страна" разбиралась, почему российские войска ушли из-под Киева.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.