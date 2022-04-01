Россияне обстреливают все населенные пункты Луганщины и готовятся наступать на двух направлениях - это Попасная и район между Кременной и Рубежным.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация в Луганской области стабильно трудна. Все населённые пункты под обстрелами. Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная, Горное - под ежедневным огнем из самолетов, ГРАДов, Смерчей, Ураганов. Самые горячие точки – Рубежное, Попасное, бои идут в середине городов. Но не могут продавить нашу оборону, не продвигаются", – сказал Гайдай.

Он сказал, что интенсивность обстрелов крайне высока, нет возможности даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.

"Мы везем гуманитарку в Лисичанск, Северодонецк, но до Рубежного и Попасной добраться не можем. Грузы есть, но из-за постоянных обстрелов врага мы не можем их доставить", - сказал Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что за истекшие сутки в регионе погибли двое гражданских, 18 домов разрушено.

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