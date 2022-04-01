Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что за истекшие сутки в регионе погибли двое гражданских, 18 домов разрушено.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры", - написал Гайдай.

По его словам, погибшие - из Северодонецка. Гайдай добавил, что город подвергается мощным обстрелам.

"От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека", - сообщил он.

Также Гайдай сообщил о попытке противника обойти Попасную, где идут уличные бои.

Напомним, Генштаб ВСУ также сообщал, что враг активизировал атаки в Луганской области.

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