В пятницу, 1 апреля, в Украине идет 37-й день войны с Россией, которая совершила полномасштабное вторжение 24 февраля.

Россияне отводят часть войск от Киева, но при этом усиливают группу войск на Донбассе, где их наступление продолжается и, в ближайшее время, как прогнозирует украинская сторона, может активизироваться.

На Донбассе основные бои идут за Мариуполь, Рубежное и Попасную. Вчера российские военные покинули ряд населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, села под Черниговым, ушли из Демидова, Казаровичей, Вышеграда, Славутича, передали под контроль украинских военных станцию на Чернобыльской АЭС! Однако армия противника все еще удерживала Бучу, Иванково, Ворзель и Гостомель. Официальных данных об освобождении этих городов на утро 1 апреля нет, хоть в сети курсируют слухи об этом.

Об итогах вчерашнего дня на боевом и дипломатическом фронте читайте в материале "Страны".

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1 апреля

10.08 Журналист Богдан Аминов сообщает, что пгт Иванков (80 километров к северу от Киева, около Чернобыльской зоны) освобождён ВСУ. Судя по всему, российские войска ушли и оттуда.

Ещё одно подтверждение того, что армия РФ полностью (или почти полностью) ушла из Киевской области.

Но официальных подтверждений этому пока нет. Вчера украинское командование заявляло, что россияне ещё контролируют отдельные населённые пункты на Киевщине.

09.57 В Германии продолжают заявлять, что они против эмбарго на поставки энергоносителей из России.

Гендиректор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что введение эмбарго может привести Германию к серьезнейшему кризису со времен окончания Второй Мировой войны.

09.54 Белгородские СМИ пишут, что помимо нефтебазы была обстреляна и типография в поселке Северный.

09.45 На экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую написали заявление в Следственный комитет из-за детского рисунка с подписью "Мир без войны", который она опубликовала в сети. Об этом Поклонская рассказала в интервью Екатерине Гордеевой.

"Ну, это же бред. Сейчас многие даже боятся думать громко. Я не хочу так. Я хочу думать", - сказала Поклонская.

Она говорит, что изначально не ожидала, что Россию будут встречать в Украине с цветами.

"Действительно, Украина - это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему. За 8 лет многое изменилось", - заявила Поклонская.

Отвечая на вопрос о том, широко ли в Украине распространен национализм, Поклонская напомнила, что настроения могут быть "совершенно разные". "И у нас в обществе разные настроение, и ура-патриотические настроения, кстати, скажем так, тоже немножко напрягают. Когда патриотизм граничит с каким-то национализмом".

09.38 Министр обороны США Ллойд Остин продлил пребывание авианосца USS Harry S. Truman в Средиземном море до августа из-за продолжения войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, ожидается, что присутствие 82-я воздушно-десантной дивизии в Европе будет расширено, поскольку ее возможности быстрого реагирования считаются жизненно важными.

09.29 Сводка британской разведки на это утро:

Чернигов и Киев подвергаются авиа- и ракетным ударам, несмотря на заявления РФ о снижении активности в этих районах

Украина совершает успешные, но ограниченные контратаки на восток и северо-восток от Киева

Украинские военные освободили два села на юг от Чернигова

09.27 Российские войска почти вышли из Броварского района сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"ВСУ будут зачищать населенные пункты от оккупантов, вражеской техники, проводить разминирование. В Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. Многие жители вернулись в город", - сказал Игорь Сапожко.

09.20 С начала вторжения России в Украину в результате боевых действий погибли 153 ребенка, по меньшей мере 245 ранены. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Киевской области – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15, в Киеве – 16 человек.

Данные о погибших и раненых детях в Мариуполе и на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей устанавливаются.

09.13 Горящая нефтебаза в Белгороде. Съёмки с дрона.

09.11 Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются, несмотря на частичный отвод войск России от столицы Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона "Голосу Америки", комментируя отвод российский войск к северу от Киева.

"Мы не наблюдали большой разницы за последние 24 часа, не было массового движения, по крайней мере, на данный момент", - заявил он (отметим, что отвод российский войск от Киева фиксируется как украинским командованием, так и видеосъемками из Гостомеля).

Представитель Пентагона также заявил, что передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что их попытка взять столицу провалилась.

"Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством. Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне", - добавил он.

09.02 Украина сообщила МАГАТЭ о возврате контроля над Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства. Контроль был передан "в письменном виде".

По данным украинской стороны, отмечается на сайте МАГАТЭ, две колонны российских военных были направлены в сторону Белоруссии. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.

08.47 До сих пор продолжается разбор завалов Николаевской ОГА, куда во вторник попала российская ракета.

Погибших уже 24. Почти всех достали из-под обломков здания, один человек умер в больнице.

08.20 За истекшие сутки в Луганской области погибло двое гражданских, 18 домов разрушено, сообщил губернатор Сергей Гайдай. Погибшие - из Северодонецка. Город подвергается мощным обстрелам.

Также Гайдай сообщил о попытке противника обойти Попасную, где идут уличные бои.

08.18 Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предлагает ввести против Запада продовольственные санкции и экспортировать российское продовольствие только в "дружественные" страны. То есть зерно и прочее в страны ЕС и США не поставлять.

При этом торговля с "дружественными" странами, как предлагает Медведев, будет вестись только в рублях и национальных валютах этих стран. В долларах и евро - нет. Медведев также предложил расширить запрет на импорт продуктов и сельхозтоваров из "недружественных" стран.

08.02 В соцсетях заявляют, что это момент авиаудара по нефтебазе в российском Белгороде. Видно, что в сторону объекта летит несколько ракет, затем одна из них попадает в цель.

07.50 Новая сводка британской разведки по Украине:

Россия перебрасывает часть своих сил из Грузии (вероятно, речь о Южной Осетии), чтобы усилить атаку на Украину.

От 1200 до 2,000 этих военных реорганизуются в три батальонно-тактические группы.

Вряд ли Россия изначально планировала набирать подкрепление таким образом. Это свидетельствует о неожиданных потерях, которые РФ понесла во время вторжения.

07.38 Новые видео с горящей в Белгороде нефтебазы. Власти региона заявили, что по объекту нанесли удар два вертолета ВСУ.

07.33 Нефтебазу в Белгороде разбомбили два украинских вертолета, которые шли на низкой высоте. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

Жертв после удара и возгорания нет. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

07.30 В МАГАТЭ не смогли подтвердить слухи о том, что российские военные получили высокие дозы радиации в Рыжем лесу под Чернобылем.

07.05 Зеленский снял генеральские звания с двух высокопоставленных офицеров СБУ.

Речь о бывшем начальнике Управления внутренней безопасности Андрее Наумове и экс-главе Херсонской областной СБУ Сергее Криворучко. "Им что-то помешало определиться, где их Родина", - объяснил президент.

Как сообщали СМИ, Наумов покинул Украину за несколько дней до российского вторжения. Позже против него завели дело по статье "Госизмена".

06.59 Зеленский в своем ночном видеообращении заявил, что отвод войск от Киева - это часть российской тактики.

"Всё это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют, и что они делают. Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно", - заявил президент.

По его словам, ситуация на Донбассе и юге остается "крайне сложной". Там, а также на Харьковском направлении "российские войска накапливают потенциал для ударов. Мощных ударов. Будем защищаться".

06.52 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

В ней говорится, что с севера Киевской области продолжается частичный вывод российских сил. Но ничего не говорится о том, что противник оставил Гостомель и Бучу (такие слухи уже начали курсировать в Сети).

06.35 Издание The Times об Украине со ссылкой на источники в правительстве пишет, что Лондон советует Киеву не заключать "слишком быстрый" мир с Москвой.

То есть, ещё повоевать.

"Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к "урегулированию" и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией".

В Лондоне считают, что "урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции".

Издание приводит интересные детали недавнего телефонного разговора Бориса Джонсона и Владимира Зеленского. "Джонсон предупредил президента Зеленского, что президент Путин - "лжец и хулиган", который использует разговоры, чтобы измотать вас и заставить пойти на уступки", - сообщает The Times.

В общем, Британия активно агитирует, чтобы Украина не шла на переговоры с Москвой и продолжала воевать. Судя по всему, именно с этим связаны недавние обещания Лондона поставить Украине дальнебойную артиллерию и средства ПВО.

06.22 Фото горящей нефтебазы в Белгороде.

06.20 В соседнем с Украиной Белгороде загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

О связи этого с военными действиями не сообщается. Ранее в Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Власти региона заявили, что причиной стал пожар (хотя в украинских пабликах писали об ударе "Точкой-У").

06.13 Британская The Times пишет, что Мариуполь находится на грани падения. И счёт идёт на дни.

"Осада Мариуполя близится к кровавому завершению, поскольку российские войска готовятся к последнему штурму окруженного порта на Азовском море.

Американские военные аналитики заявили, что город, скорее всего, падет в течение нескольких дней", - пишет издание.

06.01 Оперативное командование "Юг" заявляет, что в Херсонской области освободило 11 населенных пунктов:

Нововоронцовка

Малая Шестерня

Новогригоровка

Тополиное

Княжеская

Красновка

Свободное

Каменка

Пригорье

Кочубеевка

Орлово

Это села на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога.